¡Al límite! Marta Fort se sacó todo y compartió fotos "criminales" que prendieron fuego todo Instagram
Con cintas y un look audaz, Marta Fort, la hija del empresario mediático marcó tendencia en Instagram y despertó miles de reacciones.
La heredera del Comandante volvió a sacudir el avispero digital con una apuesta estética que no dejó a nadie indiferente. En las últimas horas, Marta Fort utilizó su cuenta de Instagram para compartir el resultado de una sesión fotográfica que redefine su perfil como modelo.
Con una estética que fusiona el minimalismo con la transgresión, la hija de Ricardo posó con el torso descubierto, utilizando únicamente cintas adhesivas oscuras para cubrirse, una tendencia audaz que resalta su faceta más vanguardista y descontracturada en el mundo de la moda nacional.
El mensaje oculto de la nueva producción de Marta Fort
En esta producción, que ella misma definió con entusiasmo, dejó a Marta Fort la vista su colección de arte corporal. Entre los diseños que recorren su abdomen y espalda, llamó poderosamente la atención el número “1964” grabado en su costado izquierdo, una cifra cargada de simbolismo familiar que resalta bajo la iluminación de estudio.
El trabajo visual, realizado sobre un fondo neutro, pone el foco en su melena rubia con ondas suaves y una manicura impecable, logrando un equilibrio entre la sofisticación y la rebeldía que ya es marca registrada de su apellido.
“Qué criminales estás fotos”, disparó Marta Fort al pie del posteo, dejando en claro que su intención era romper con lo convencional. Esta búsqueda de autenticidad la posiciona lejos de las estructuras clásicas, mostrándose como una figura que no teme a la exposición ni a las críticas.
Con una mirada penetrante hacia la lente, Marta demuestra que su camino en la industria del modelaje está guiado por una impronta personal fuerte, despegándose lentamente del mote de "hija de" para ser una celebridad con peso propio.
La elección de este tipo de producciones, donde conviven accesorios discretos y una presencia escénica imponente, refleja la evolución de Marta frente a la mirada pública. Desde sus primeros pasos mediáticos hasta la actualidad, ha sabido capitalizar la herencia artística de su padre, pero dotándola de una visión contemporánea y globalizada.