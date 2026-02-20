¡Al límite! Marta Fort se sacó todo y compartió fotos "criminales" que prendieron fuego todo Instagram

Con cintas y un look audaz, Marta Fort, la hija del empresario mediático marcó tendencia en Instagram y despertó miles de reacciones.

La heredera del Comandante volvió a sacudir el avispero digital con una apuesta estética que no dejó a nadie indiferente. En las últimas horas, Marta Fort utilizó su cuenta de Instagram para compartir el resultado de una sesión fotográfica que redefine su perfil como modelo.

hot marta fort (2) Marta Fort sorprendió con un audaz "body tape" en su última sesión fotográfica. Instagram @martacfort Con una estética que fusiona el minimalismo con la transgresión, la hija de Ricardo posó con el torso descubierto, utilizando únicamente cintas adhesivas oscuras para cubrirse, una tendencia audaz que resalta su faceta más vanguardista y descontracturada en el mundo de la moda nacional.

El mensaje oculto de la nueva producción de Marta Fort En esta producción, que ella misma definió con entusiasmo, dejó a Marta Fort la vista su colección de arte corporal. Entre los diseños que recorren su abdomen y espalda, llamó poderosamente la atención el número “1964” grabado en su costado izquierdo, una cifra cargada de simbolismo familiar que resalta bajo la iluminación de estudio.

hot marta fort (3) Con mirada seria y desafiante, la heredera de Ricardo Fort posó para sus millones de seguidores. Instagram @martacfort El trabajo visual, realizado sobre un fondo neutro, pone el foco en su melena rubia con ondas suaves y una manicura impecable, logrando un equilibrio entre la sofisticación y la rebeldía que ya es marca registrada de su apellido.

“Qué criminales estás fotos”, disparó Marta Fort al pie del posteo, dejando en claro que su intención era romper con lo convencional. Esta búsqueda de autenticidad la posiciona lejos de las estructuras clásicas, mostrándose como una figura que no teme a la exposición ni a las críticas.