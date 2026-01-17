La palabra del abogado de Marta Fort tras el accidente de tránsito: "Lamentablemente..."

Mientras surgen rumores sobre una infracción, el entorno de Marta Fort asegura que una imprudencia peatonal desencadenó el siniestro.

El drama vial de Marta Fort escaló rápidamente en las redes sociales este sábado por la tarde y se transformó en el tema más comentado de la farándula. Tras las primeras versiones que señalaban a la heredera de Ricardo Fort como la responsable de un siniestro en el barrio de Belgrano, su círculo íntimo y legal salió a dar una versión diametralmente opuesta.

choque-marta-fort-1 El entorno de la joven asegura que los peatones aparecieron de repente tras un auto estacionado en doble fila. Infama El abogado de la modelo, César Carozza, fue el encargado de llevar claridad sobre el estado emocional de la joven de 21 años y las circunstancias del hecho.

Los detalles del siniestro que involucró a la heredera Fort El episodio ocurrió sobre la calle Migueletes, entre Teodoro García y Federico Lacroze, una zona de intenso movimiento. Aunque desde la cuenta de LAM se sugirió inicialmente que Marta Fort habría ignorado una luz roja con su camioneta BMW X3, la reconstrucción de su defensa técnica indica otra realidad.

Marta Fort atropelló a una anciana en pleno Palermo Marta Fort atropelló a una anciana en pleno Palermo. Video: Instagram @elejercitodelam Para echar luz sobre lo ocurrido, el letrado César Carozza dio precisiones sobre la mecánica del impacto. "Fue un accidente de tránsito. Lamentablemente, la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible", explicó el abogado.

Según la defensa, la aparición de la mujer en la calzada no le dio margen de maniobra a Martita, quien se quedó en el lugar hasta que arribó el auxilio médico y los efectivos de la zona.