Llamativa reacción de los familiares de Marta Fort tras el accidente en el que la joven atropelló a una anciana

La familia del recordado mediático vuelve al centro de la escena tras un preocupante accidente vial que dejó a una persona mayor hospitalizada y generó polémica.

Durante el mediodía de este sábado 17 de enero, Marta Fort se vio involucrada en un siniestro vial mientras circulaba por el barrio porteño de Palermo. El accidente ocurrió precisamente en el cruce de las calles Migueletes y Olleros, donde el vehículo de la joven impactó contra una mujer de 89 años que intentaba cruzar la calzada. Ante la mirada de los transeúntes que circulaban por la zona, la víctima perdió el conocimiento y requirió asistencia médica inmediata debido a la gravedad del golpe recibido.

Los detalles del accidente de Marta Fort según su defensa El accidente vial que sufrió una mujer de 89 años tras ser atropellada por Marta Fort El accidente vial que sufrió una mujer de 89 años tras ser atropellada por Marta Fort. Video: Instagram @Infama Tras el revuelo generado en redes sociales, el representante legal de la heredera, César Carozza, intervino para aclarar los pormenores del hecho y llevar calma sobre la situación procesal de la modelo. El abogado explicó que la joven no fue demorada por las autoridades policiales y pudo regresar a su domicilio tras realizarse las pericias de rigor en el lugar. Según su testimonio, el contacto visual fue inevitable debido al lugar por donde circulaba el peatón al momento del impacto.

Respecto a la mecánica del choque, el letrado Carozza fue tajante en sus declaraciones a la prensa: “Lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible”. Asimismo, el abogado confirmó que, pese al susto inicial, se seguirán los protocolos legales habituales en este tipo de casos: “Como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes”.

La reacción de Paloma Fort y Thomas Fort en redes sociales whatsapp-image-2026-01-17-at-160641 El llamativo posteo que hizo la tía de Marta Fort y que su primo reaccionó con un like luego del accidente. Foto: Instagram @fortpaloma Mientras la noticia cobraba relevancia nacional, el entorno familiar de Marta Fort no pasó desapercibido, dejando en evidencia las internas que atraviesan los herederos de la fábrica de chocolates. Paloma Fort decidió replicar la noticia que publicó el sitio PrimiciasYA sobre el accidente en su perfil personal de Instagram, mientras que Thomas Fort manifestó su postura mediante una interacción directa en las publicaciones que informaban sobre el siniestro. Estas acciones digitales reavivaron el debate sobre el vínculo actual entre los integrantes del clan.