Escándalo en la familia Fort: Marta acusó a su primo de usar el apellido por "un minuto de fama"

La hija de Ricardo Fort destrozó a su primo en redes sociales y reveló un chat privado que cambiaría el eje del conflicto.

El histórico apellido de El Comandante vuelve a quedar en el ojo de la tormenta tras un feroz cruce mediático entre los primos de la nueva generación. La calma en la familia Fort se quebró definitivamente cuando John Fort salió a denunciar públicamente que sus tíos no le permiten trabajar en la fábrica de chocolates, manifestando su deseo de integrarse al legado empresarial.

marta fort john fort John Fort denunció que no le dan lugar en la empresa familiar y arremetió contra la actitud de Marta. Archivo MDZ Sin embargo, la respuesta de Marta Fort no tardó en llegar, lanzando una acusación lapidaria: para la joven heredera, su primo solo busca cámara para posicionar su propio negocio personal a costa del escándalo.

El descargo sin filtros de Marta Fort en Instagram La tensión alcanzó su punto máximo en el ciclo A la tarde, donde Marta intervino con una ironía letal hacia John: “Danos contenido, te estamos dando tiempo para que tengas tu minuto de fama”.

marta fort john fort (1) Marta Fort utilizó sus redes sociales para desmentir a su primo y acusarlo de buscar fama mediática. Instagram Pero la mediática fue por más en sus redes sociales, donde aseguró que su primo le confesó por privado que todo el revuelo fue orquestado: “Viendo la tele me parece rarísimo que una persona que admitió por privado que hizo polémica para aparecer en la tele solamente para hacer conocida su marca…”.

Marta Fort se mostró indignada por el manejo de la información privada y la supuesta contradicción de John, quien luego de los dardos en pantalla le habría solicitado limpiar su imagen. “Después me pidió que desmienta todo, que aclare los motivos”, reveló la it girl. La heredera fue tajante al criticar la exposición gratuita de los problemas de alcoba: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que es todo falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”.