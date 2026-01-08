Los looks más jugados de Marta Fort en Punta del Este

Marta Fort y sus looks naked que rompieron el verano en Punta del Este. Todas las fotos y detalles en la nota.

Marta Fort recibió el 2026 en Punta del Este, primero alineada con el clásico vestido blanco de Año Nuevo y, apenas pasados los brindis, decidió girar hacia una estética mucho más provocadora. La heredera de Ricardo Fort mostró en sus redes una serie de looks que destacaron su afinidad con las tendencias más osadas del alto verano.

Desde sus historias de Instagram, Marta compartió dos estilismos que fueron un fuego total. Ambos se inscribieron dentro de lo que hoy se conoce como estética naked, es decir, prendas que juegan con las aberturas, los recortes y la ausencia de capas intermedias.

El primero de los looks apareció en una selfie frente al espejo. Allí, lució una campera de jean azul de cuello mao, intervenida con detalles de tiras cruzadas y pequeñas arandelas metálicas. Debajo de la prenda, Marta no llevó ni top ni corpiño, una decisión al borde de la censura que reforzó el carácter provocador del outfit.

Horas más tarde, volvió a mostrarse con el look elegido para una salida nocturna. Esta vez, el protagonismo fue para un catsuit negro de silueta ajustada, atravesado por un entramado de tiritas criss cross. Las aberturas en el escote, los sectores calados que recorrieron el vientre y las piernas, y la espalda completamente abierta construyeron una prenda de gran impacto visual, pensada para ser vista desde todos los ángulos.