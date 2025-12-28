Marta Fort se hizo un cambio de look antes de viajar a Punta del Este: ¡mirá!

No te pierdas la transformación de Marta Fort antes de cruzar a Uruguay. Todas las fotos de su look en la nota.

Antes de armar las valijas y cruzar el charco rumbo a Punta del Este, Marta Fort decidió pasar por la peluquería. La influencer apostó por un cambio de look que sorprendió a sus seguidores y marcó el inicio oficial de su temporada de alto verano.

La hija de Ricardo Fort visitó el salón de Cristian Rey, su estilista de confianza, y se animó a un flequillo descontracturado, abierto a dos aguas. El resto del cabello lo llevó desmechado y rebajado en capas, logrando una imagen más liviana y fresca, ideal para el clima de playa.

El cambio fue celebrado en redes sociales, donde Marta compartió la imagen acompañada de la frase: “Nuevo look para el verano by Cristian Rey”, junto a un emoji de sol.

marta-fort-con-flequillo-nuevo-foto-instagrammartacfort-CHWQOERYP5GK5PSNROCEXJLDA4 Así es el nuevo look de Marta Fort. Días antes, Marta ya había inaugurado la temporada 2025/2026 con una producción de fotos para la tapa de la revista Hola, en donde posó con un modelo color bronce de lúrex, con corpiño triangular y bombacha cavada adornados con apliques metálicos dorados.

El estilismo se completó con un collar de cuentas rojas grandes, pelo suelto con ondas estilo sirena y un maquillaje con foco en la mirada, a base de delineado y máscara de pestañas. En la misma sesión, Marta mostró otros looks de alto verano: un enterizo blanco strapless con abertura frontal y adorno metálico dorado, combinado con una gargantilla de varias hileras de cuentas brillantes, y un vestido de gasa translúcida en tonos tierra con estampado abstracto, drapeados y un escote en V pronunciado.