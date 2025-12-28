Moda circular: la tendencia sostenible que las celebridades ayudan a visibilizar

La moda circular se consolida como un cambio de paradigma en la industria textil, y su crecimiento en Argentina está estrechamente relacionado con la influencia de celebridades que eligen reutilizar y darles una segunda vida a sus prendas. La lógica es simple: en un sector responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, extender la vida útil de la ropa es una forma concreta de reducir el impacto ambiental y promover un consumo más consciente.

En los últimos años, figuras como Luciana Salazar, Antonela Roccuzzo, Celeste Cid, Pampita, Lali Espósito y Wanda Nara comenzaron a vender sus prendas usadas a través de plataformas online especializadas, redes sociales y ferias solidarias. Esta práctica no solo permite que seguidores y consumidores accedan a vestuario de diseño a precios más accesibles, sino que también instala una conversación necesaria sobre la reutilización y la sostenibilidad en un país que avanza hacia nuevas formas de consumo.

El fenómeno de la moda circular se ve reflejado en el crecimiento de los marketplaces de prendas usadas, donde cada vez más usuarios buscan oportunidades de compra responsables. La participación de celebridades multiplica el interés y genera visibilidad. En muchos casos, estas iniciativas se orientan a recaudar fondos para causas solidarias, mientras que en otros se enfocan simplemente en liberar espacio o monetizar piezas que ya no se utilizan.

La presencia de nombres reconocidos funciona como un catalizador del mercado. La posibilidad de adquirir un vestido, un abrigo o accesorios que hayan pertenecido a figuras del espectáculo suma atractivo y contribuye a romper el prejuicio asociado a lo “usado”. Esto impulsa a nuevos consumidores a explorar plataformas de compraventa de segunda mano y fortalece una práctica que, en otros países, ya es parte del consumo masivo.

La moda circular también abre paso a debates necesarios. Cuando la venta tiene un fin solidario, suele recibir una amplia aceptación. Sin embargo, cuando se orienta a la ganancia personal, ciertos sectores del público cuestionan si quienes cuentan con recursos deberían lucrar con prendas ya utilizadas. Estas discusiones, lejos de restarle valor a la tendencia , contribuyen a visibilizar la complejidad del consumo en la industria de la moda y el rol que cada actor social desempeña.

Más allá de estas tensiones, la práctica logra instalar nociones fundamentales: reutilizar es más sostenible, comprar de segunda mano es una elección responsable y extender la vida útil de la ropa es una estrategia clave frente al impacto ambiental del sector textil. Las figuras públicas, con su alcance masivo, aceleran la adopción de estos hábitos y colaboran con la construcción de una mirada crítica sobre el consumo impulsivo y la moda descartable.

La moda circular es una de las nuevas maneras de ver la moda Foto: Shutterstock

Una tendencia que llegó para quedarse

El crecimiento de la moda circular en Argentina deja en claro que la reutilización ya no es un hábito marginal, sino una tendencia cultural con impacto económico, social y ambiental. La participación de celebridades es solo una parte de un movimiento más amplio que involucra a marcas, consumidores y organizaciones comprometidas con un modelo de producción más responsable.

En un escenario donde la sostenibilidad es cada vez más valorada, la moda circular se presenta como una alternativa concreta, accesible y alineada con los desafíos actuales. Y aunque la participación de las famosas genera opiniones encontradas, su aporte resulta innegable: ayudan a masificar una práctica que invita a repensar el consumo y a elegir opciones que benefician tanto al bolsillo como al planeta.