Mirá las prendas de lujo que Antonela Roccuzzo remata para construir una escuela en Argentina

Antonela Roccuzzo volvió a generar impacto en redes sociales, pero esta vez no por su estilo ni por su vínculo con Lionel Mess i , sino por una acción solidaria que combina moda, sustentabilidad y compromiso social.

La rosarina compartió recientemente un posteo en Instagram donde mostró por primera vez algunas de las prendas de su armario personal que serán subastadas para recaudar fondos a beneficio del movimiento “Estudiar es Mejor”, una iniciativa que trabaja para transformar la educación en Argentina .

El gesto de Roccuzzo rápidamente se viralizó y despertó el interés de miles de seguidores. Lo recaudado en el remate será destinado a la construcción de una nueva escuela en el municipio bonaerense de Moreno, que llevará el nombre “Papa Francisco”. Este será el cuarto establecimiento impulsado por la fundación, que ya acompaña a tres instituciones en Santa Fe y Buenos Aires, entre ellas el Colegio María de Guadalupe, en Las Tunas (Tigre), reconocido en 2024 con un premio internacional como una de las mejores escuelas del mundo.

Desde su creación, “Estudiar es Mejor” sostiene que la educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro con igualdad de oportunidades. Su modelo de trabajo combina la construcción y fortalecimiento de escuelas en comunidades vulnerables, el desarrollo de proyectos educativos participativos y la movilización de aliados y donantes para hacer posible su misión.

Los fondos que reúna la esposa de Messi serán para una escuela de Buenos Aires.

Con esta acción solidaria, Antonela Roccuzzo se convirtió en embajadora del movimiento y en una de sus voces más visibles. “Estudiar es Mejor” busca no solo brindar acceso a la educación, sino garantizar que cada niño y niña tenga la posibilidad de aprender en entornos de calidad, con docentes capacitados y programas que despierten la pasión por el conocimiento.

Los resultados del proyecto ya son palpables: el 87% de los egresados del Colegio María de Guadalupe continúa estudiando o trabajando, y más de 1.500 niños de tres escuelas se benefician actualmente del acompañamiento de la fundación. Además, su modelo de gestión eficiente permite ofrecer educación de alta calidad con un costo 40% menor al de una escuela pública, alcanzando aprendizajes muy superiores.

Cada escuela promovida por la fundación se apoya en tres pilares fundamentales: calidad educativa, gestión eficiente y compromiso con la comunidad. Se trabaja junto a las familias, docentes, organizaciones civiles y el Estado, creando un modelo participativo y replicable en todo el país.

La nueva escuela en Moreno será el próximo paso de este movimiento que ya está cambiando realidades. Con la recaudación de la subasta organizada por Roccuzzo, cientos de niños podrán acceder a una educación de calidad y a un futuro con más oportunidades.

Mirá las prendas que remata Antonela

Estas son algunas de las prendas y accesorios que remata la esposa de Messi para esta acción solidaria. Los precios son en dólares.

