Peatonal del Vino: las fotos de una primera noche llena de música y brindis bajo las estrellas

La Peatonal del Vino volvió a convertir a la Ciudad de Mendoza en un imán cultural y turístico. Este sábado, cerca de 20 mil mendocinos y turistas disfrutaron de la primera noche de la edición 2025, que regresó después de varios años de ausencia y que una vez más mostró por qué es uno de los eventos más esperados de la Capital Internacional del Vino .

Con más de 30 bodegas, propuestas gastronómicas, arte en vivo, música y un incesante flujo de visitantes, la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico se transformaron en un gran paseo a cielo abierto donde la identidad mendocina encontró su mejor versión.

Entre los asistentes se destacó el ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo, Luis Petri , quien llegó cerca de las 20 y se fotografió con varias personas del público que se acercaron a saludarlo. En diálogo con MDZ aseguró que visita la provincia cada fin de semana para recorrer, agradecer y escuchar a la gente. "Desde que terminó la campaña sigo recorriendo cada rincón porque es importante estar al lado de los mendocinos”, expresó.

Este sábado arrancó una nueva edición de la Peatonal del Vino.

También estuvo presente el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez , quien llegó cerca de las 21.30 y celebró la enorme convocatoria de esta primera noche. “Estoy muy contento porque la gente disfruta de una propuesta muy buena y con entrada libre, en un espacio abierto muy lindo. Con la música electrónica vemos muchísimos grupos de jóvenes que están llegando, estimo que al final de la jornada puede haber más de 20 mil personas, lo cual es un éxito, era una cantidad que imaginábamos”, destacó el intendente y agregó: “Y obviamente hay muchísimas expectativas para mañana, que arranca tempranito, con una banda bien mendocina como Gauchito Club y el cierre de Miranda, que va a levantar al barrio Cívico".

A lo largo del circuito se pudo ver a referentes de distintos ámbitos de la cultura, el turismo, la gastronomía y la política provincial, además de una gran cantidad de mendocinos que llegaron desde distintos departamentos para vivir la experiencia.

Los asistentes pudieron disfrutar de las etiquetas de más de 30 bodegas.

Una experiencia completa para los sentidos

Con un line up encabezado por DJ Chapa y Castelo y Brigado Crew, la primera noche tuvo un fuerte componente electrónico que encendió la atmósfera del Parque Cívico. Las luces, las instalaciones artísticas y los espacios temáticos ofrecieron el entorno ideal para degustar más de 100 etiquetas de vino.

La gastronomía también fue protagonista con food trucks seleccionados, propuestas accesibles desde $6.000 y un patio de comidas integrado que se mantuvo lleno durante toda la noche.

Desde la Municipalidad destacaron que para este sábado se habían vendido 5.050 cuponeras, mientras que para el domingo -hasta la tarde- ya se habían adquirido 8.957, un número que proyectaba un cierre aún más multitudinario.

El domingo continúa: música, vino y el gran cierre

La Peatonal del Vino continuará este domingo 16 de noviembre con una programación que promete superar la primera jornada. En esta segunda noche, el escenario principal recibirá a Miranda!, Gauchito Club y otros artistas, en una propuesta ideal para quienes buscan vivir la experiencia completa.

El ingreso es libre y gratuito, mientras que las degustaciones se realizan con cuponeras que pueden adquirirse en peatonaldelvino.com. Es importante recordar que los tickets comprados para una fecha no pueden utilizarse en la otra.

