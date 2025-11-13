Peatonal del Vino: todo lo que hay que saber sobre el evento más esperado

Se viene una nueva edición de la Peatonal del Vino con novedades para todos los que digan presente en la Ciudad de Mendoza. Los detalles.

La Ciudad de Mendoza se alista para uno de los eventos más esperados del año. Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, la Peatonal del Vino volverá a llenar de vida el corazón de la capital con una propuesta que combina vino, gastronomía, arte y música en un entorno al aire libre y con entrada gratuita.

Desde las 19, tanto el sábado como el domingo, la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico se convertirán en un espacio de celebración de la cultura vitivinícola. Más de 30 bodegas locales ofrecerán sus mejores etiquetas, acompañadas por una variada propuesta gastronómica, food trucks, espectáculos en vivo y espacios temáticos para disfrutar en familia o con amigos.

El ingreso será libre y gratuito, aunque para participar de las degustaciones será necesario adquirir una cuponera disponible en el sitio oficial del evento. Cada jornada tendrá su propia cuponera, por lo que no serán válidas de un día para otro.

Detalles de la Peatonal del Vino El evento contará con una completa infraestructura que incluirá señalización informativa, puntos de hidratación, puestos sanitarios, baños, estacionamiento pago y espacios accesibles para personas con discapacidad. Además, se aplicarán cortes y desvíos de tránsito coordinados para garantizar la seguridad de los asistentes.

La sustentabilidad también será protagonista: se medirá la huella de carbono generada, se dispondrán contenedores diferenciados para el reciclaje, se recolectará aceite usado de los food trucks y se mantendrá un operativo de limpieza constante antes, durante y después de la actividad.