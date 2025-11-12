Todos los detalles sobre la Peatonal del Vino: bandas, precios y horarios

La Ciudad de Mendoza tendrá este fin de semana una nueva edición de la Peatonal del Vino.

La Peatonal del Vino vuelve a la Ciudad de Mendoza este sábado 15 y domingo 16 de noviembre. La misma es un evento que se desarrolla al aire libre y contiene bandas, vinos y mucha gastronomía para disfrutar.

El evento arranca a las 19 horas del sábado en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Se espera que asistan muchos mendocinos y también turistas para vivir dos jornadas con la presencia de grandes bodegas y una puesta escénica única que celebrará nuestra cultura vitivinícola.

La propuesta integrará más de 30 bodegas, food trucks seleccionados, shows artísticos, patio de comidas y espacios temáticos. La Peatonal del Vino contará con señalética visible para orientar al público: puntos de hidratación, salud, canje, lugares de estacionamiento con cobro ($5.000 pesos), patios gastronómicos, islas de expendio, baños, accesos y salidas. Asimismo, se realizarán desvíos de tránsito y cortes de calle preventivos en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana para garantizar la circulación y el orden.

peatonal del vino2 La Peatonal del Vino 2025 reunirá a miles de personas en dos jornadas que celebran a Mendoza como Capital Internacional del Vino. Prensa Ciudad de Mendoza Este encuentro, que tuvo su última edición en 2019, volverá a destacar a la Capital Internacional del Vino como epicentro de la cultura vitivinícola. Durante dos noches, el público podrá disfrutar de más de 100 etiquetas para degustar, shows musicales en vivo, propuestas gastronómicas, arte y un sector exclusivo VIP.

El evento contará con un día electrónico con los DJ's Chapa y Castelo, y Brigado Crew el sábado 15. En tanto la jornada de cierre contará con las destacadas presentaciones de Miranda! y Gauchito Club, entre otros artistas.