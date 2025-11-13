Anses confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones: qué pasará con el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que en diciembre las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,34 %, correspondiente al índice de inflación de octubre. Con este nuevo ajuste, los haberes del sistema contributivo cerrarán 2025 con una suba acumulada cercana al 31,3 %.

Para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono extraordinario —aproximadamente tres millones de beneficiarios—, el aumento será más moderado, de alrededor del 24,6 %, ya que el monto del bono permanece congelado desde marzo de 2024.

De esta manera, el haber mínimo pasará a ubicarse en unos $340.880, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.293.797. Si se incluye el medio aguinaldo, quienes cobran la jubilación mínima percibirán en total alrededor de $581.320 brutos, lo que equivale a unos $565.980 netos. En tanto, los jubilados con haberes máximos recibirán cerca de $3.440.695 brutos y unos $3.249.593 netos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin aportes, pasará a ser de aproximadamente $272.704. Sumando el bono y el aguinaldo, el monto total rondará los $479.056.

En el caso de la pensión por invalidez, equivalente al 70 % del haber mínimo, el valor estimado será de $238.616, que con los adicionales llegará a unos $427.924.

Créditos Anses Jubilados - Portada Anses permite a jubilados tener un nuevo aumento vía inflación. ANSES

A pesar de que el incremento anual del 31,3 % se acerca a la inflación proyectada para el año —estimada en torno al 30 %—, quienes cobran los haberes más bajos verán una leve pérdida del poder adquisitivo debido a que el bono no fue actualizado. En términos reales, la merma del ingreso podría rondar el 4 %.

Con el aumento de diciembre y el pago del aguinaldo, Anses busca sostener el poder de compra de los jubilados y pensionados frente al avance de los precios. Sin embargo, la brecha entre quienes cobran los haberes mínimos y los máximos continúa siendo significativa, y el congelamiento de los bonos genera preocupación de cara al próximo año.