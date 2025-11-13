Anses confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones: qué pasará con el aguinaldo
Anses hizo oficial el nuevo monto de las jubilaciones para el mes de diciembre, en el que también se cobra el aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en diciembre las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,34 %, correspondiente al índice de inflación de octubre. Con este nuevo ajuste, los haberes del sistema contributivo cerrarán 2025 con una suba acumulada cercana al 31,3 %.
Para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono extraordinario —aproximadamente tres millones de beneficiarios—, el aumento será más moderado, de alrededor del 24,6 %, ya que el monto del bono permanece congelado desde marzo de 2024.
De esta manera, el haber mínimo pasará a ubicarse en unos $340.880, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.293.797. Si se incluye el medio aguinaldo, quienes cobran la jubilación mínima percibirán en total alrededor de $581.320 brutos, lo que equivale a unos $565.980 netos. En tanto, los jubilados con haberes máximos recibirán cerca de $3.440.695 brutos y unos $3.249.593 netos.
Qué pasará con las pensiones y prestaciones no contributivas de Anses
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin aportes, pasará a ser de aproximadamente $272.704. Sumando el bono y el aguinaldo, el monto total rondará los $479.056.
En el caso de la pensión por invalidez, equivalente al 70 % del haber mínimo, el valor estimado será de $238.616, que con los adicionales llegará a unos $427.924.
A pesar de que el incremento anual del 31,3 % se acerca a la inflación proyectada para el año —estimada en torno al 30 %—, quienes cobran los haberes más bajos verán una leve pérdida del poder adquisitivo debido a que el bono no fue actualizado. En términos reales, la merma del ingreso podría rondar el 4 %.
Con el aumento de diciembre y el pago del aguinaldo, Anses busca sostener el poder de compra de los jubilados y pensionados frente al avance de los precios. Sin embargo, la brecha entre quienes cobran los haberes mínimos y los máximos continúa siendo significativa, y el congelamiento de los bonos genera preocupación de cara al próximo año.