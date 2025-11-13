Pasé y miré: un nuevo socavón se "tragó" un camión en Guaymallén

Un nuevo socavón volvió a generar preocupación en el departamento de Guaymallén. El mismo apareció en la calle 2 de Mayo al 10.000, en el distrito Los Corralitos, cuando un camión quedó parcialmente hundido luego de que cediera el pavimento. Según informaron vecinos de la zona, el incidente se produjo en el marco de las obras que lleva adelante Aguas Mendocinas, vinculadas a trabajos de reparación y movimiento de tierra en la zona.

Mirá el video: Camión cayó en un socavón en Guaymallén El conductor del vehículo no sufrió heridas, pero el camión resultó con daños considerables. Personal municipal y operarios de la empresa acudieron rápidamente al lugar para evaluar la magnitud del hundimiento y determinar las causas.

Este nuevo episodio se suma a otros colapsos registrados en distintas zonas del Gran Mendoza, donde las tareas de infraestructura han requerido excavaciones profundas. Desde el municipio revisarán los protocolos de seguridad para evitar futuros incidentes, sobre todo en áreas donde se ejecutan obras de saneamiento y conexión de servicios.