Se peleó con un vecino, estaba armado con una escopeta tumbera y fue detenido en Guaymallén

Una riña en Puente de Hierro, Guaymallén, terminó con un hombre de 37 años detenido tras amenazar a su vecino con una escopeta tumbera.

La pelea de dos personas en Puente de Hierro, departamento de Guaymallén, terminó este miércoles con la detención de un hombre de 37 años que mientras se peleaba con un joven de 25 años se le cayó una escopeta tumbera. El arma se encontraba sin cartuchos.

Los efectivos de la Subcomisaría Puebla fueron alertados del conflicto en esta zona rural de Mendoza, a pocos minutos de las 20. El llamado a la línea de emergencias 911 describió una riña entre dos personas en plena vía pública.

Al entrevistar al menor de los involucrados, se les relató a los uniformados que durante un forcejeo entre ambos, al detenido se le cayó una escopeta de fabricación casera, para luego darse a la fuga.