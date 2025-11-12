Lo condenan a tres años de prisión por extorsión a un hombre con fotos íntimas
Fue condenado a prisión por extorsionar a un hombre con el pedido de 15 mil dólares para no enviar fotos íntimas a su esposa.
La Justicia de Córdoba impuso una pena de tres años de prisión efectiva a un hombre, hallado culpable de extorsión por chantaje en grado de tentativa, coacción reiterada y lesiones leves. El acusado le exigía 15.000 dólares a su víctima bajo amenaza de mostrarle a su esposa fotos íntimas de encuentros sexuales que aseguraba tener en su poder.
El hombre realizaba las amenazas a través de Telegram, donde se ocultaba bajo un perfil anónimo y utilizaba mensajes que se autodestruían en pocos segundos para eliminar rastros de sus comunicaciones. El pago nunca se concretó, ya que el damnificado decidió no ceder ante la presión.
Extorsión y hostigamiento
La Fiscalía de Cibercrimen, a cargo del fiscal Franco Pilnik, argumentó que además de las amenazas, el acusado hostigó y vigiló a la víctima, generándole estrés postraumático y un cuadro de violencia psicológica sostenida. Pilnik señaló que la persecución digital y presencial afectó gravemente la estabilidad emocional del damnificado.
En su fallo, el juez Pablo Agustín Cafferata subrayó que el imputado actuó con una “capacidad delictiva específica”, al recurrir a métodos telemáticos difíciles de rastrear que complicaron la labor judicial.
El magistrado consideró que la pena pactada en el juicio abreviado se ajusta a los artículos 40 y 41 del Código Penal, y que resulta proporcional a la gravedad de los hechos. La sentencia, destacó, refleja la necesidad de sancionar las formas contemporáneas de extorsión digital que buscan manipular y dañar psicológicamente a las víctimas.