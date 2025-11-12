Intensa persecución para detener a un peligroso asaltante con tres pedidos de captura en Las Heras

Brian Muñoz Romero, apodado el Papi Brian, cayó tras una persecución en Las Heras. Era buscado como parte de una banda dedicada al robo de motos.

A fines del 2020, Brian Guillermo Muñoz Romero, apodado el Papi Brian, cayó por dos violentos robos a peluquerías. El peligroso asaltante, oriundo del oeste de Ciudad de Mendoza, terminó condenado por esos hechos, pero fue liberado en marzo del año pasado. Ahora, nuevamente con pedidos de captura por nuevos delitos, fue detenido tras una intensa persecución en Las Heras.

La captura de Muñoz Romero tuvo lugar alrededor de las 13.30 de este miércoles, cuando personal de la Subcomisaría Sánchez advirtió la presencia del exconvicto en la zona del distrito de El Challao.

Persecución y detención del Papi Brian Debido a que estaba solicitado por la Justicia en tres causas de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores, se le dio intervención a personal de la División Sustracción de Automotores, de Investigaciones, que venía siguiendo los pasos del Papi Brian.

Mediante un operativo en conjunto, los efectivos se dirigieron hacia el barrio Cementista II, donde había sido visto el sujeto. Finalmente, lo ubicaron en el cruce de calles Palacios y Los Pinos, donde Muñoz Romero advirtió que iban a detenerlo y se dio a la fuga cuando le dieron la voz de alto policía.

Seguidamente, los funcionarios lo persiguieron por varios metros hasta darle alcance en el cruce de calles Perón y Los Fresnos, donde debieron hacer uso de la fuerza pública para aprehenderlo.