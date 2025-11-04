Violencia de género: lo buscaban por golpear a su pareja y fue capturado tras una persecución en Las Heras

Policías capturaron la madrugada de este martes a un joven que era intensamente buscado luego de ser denunciado por un caso de violencia de género en Las Heras . El sujeto, 26 años, está sospechado de golpear a su pareja durante una discusión. Mientras el presunto agresor estaba prófugo , una custodia policial resguardaba la integridad de la víctima.

El procedimiento lo realizó personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) que alrededor de la 1 recorría las calles del barrio Santa Teresita . Al pasar por el cruce de calles Libertad y Lencinas , detectaron a un individuo vestido con remera blanca, pantalón corto azul y gorra negra, en actitud sospechosa.

Seguidamente, al notar la presencia de la movilidad, el sujeto cambió su dirección de manera repentina, como intentando evitar a los uniformados. Por ese motivo, estos decidieron seguirlo y eso dio inicio a una breve persecución, ya que el sospechoso comenzó a correr hacia el este de calle Libertad .

A los pocos metros, los funcionarios le dieron alcance y lo redujeron sin problemas, introduciéndolo al microcalabozo de la patrulla. Luego, una vez que el joven aprehendido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte , fue identificado —se reserva el nombre por estar acusado en una causa de instancia privada— y constataron que se trataba del presunto autor de la agresión que denunció una mujer de 30 años el sábado 1 de este mes.

Por ese motivo, fue puesto a disposición del fiscal de Violencia de Género Emiliano Ortega , quien quedó a cargo del expediente, y en las próximas horas iba a resolver su situación procesal.

La denuncia de violencia de género

El episodio que motivó la captura del sindicado maltratador tuvo lugar durante la noche del último sábado, cuando la denunciante se encontraba junto a su pareja en su casa de calle Pedraza, en el departamento lasherino.

Alrededor de las 21.45 el sospechoso le revisó el celular y eso generó una negativa por parte de la mujer, quien se mostró en contra de que violara su intimidad de esa manera.

La reacción de la pareja generó que el acusado se ofuscara y le propinara un fuerte puñetazo en el rostro a su novia, quien comenzó a gritar para pedir auxilio a su hermana, también presente en la propiedad al momento del hecho.

Embed - https://media.mdzol.com/p/d6f9c649699ed5db8a6e2ee3df8e4222/adjuntos/373/imagenes/000/090/0000090211/760x0/smart/el-robo-fue-la-noche-foto-archivo-mdz.jpeg Imagen ilustrativa: archivo MDZ.

Frente a eso, el señalado agresor huyó de la escena y la mujer también se fue de su vivienda, ya que temía que su novio regresara y la golpeara nuevamente. Por eso, pidió ayuda a su círculo íntimo para resguardarse.

Además, desde la Oficina Fiscal N°2 Las Heras, donde se recepcionó la denuncia, dispusieron una consigna policial en el domicilio donde la víctima se estaba quedando. Al mismo tiempo, las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron la captura del sospechoso de la agresión.

Finalmente, la detención se concretó durante la madrugada de este martes y el sujeto quedó tras las rejas, a la espera de que se resuelva su situación.