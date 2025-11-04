Un bebé fue internado con signos de abuso sexual: detuvieron a la pareja de su madre

El bebé de seis meses fue atendido en el Hospital Vilela de Rosario con signos de abuso sexual. Detuvieron a un hombre, pareja de su madre.

Un bebé de seis meses fue internado de urgencia en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la ciudad de Rosario, con lesiones compatibles con abuso sexual. Por el hecho, fue detenido un hombre de 47 años, señalado como la pareja de la madre del pequeño.

Las sospechas de abuso se iniciaron cuando los médicos atendieron al pequeño el lunes pasado. Su madre, una adolescente de 16 años, lo llevó a la guardia del hospital, preocupada por una crisis de llanto inconsolable. Según relató, el bebé tenía dificultades para evacuar y signos de estreñimiento.

Lesiones compatibles con abuso sexual Los pediatras detectaron entonces lesiones de gravedad que no suelen observarse con frecuencia, según explicó el director del hospital, Eduardo Casim. Inmediatamente, el equipo médico comunicó la situación al Ministerio Público de la Acusación (MPA), lo que derivó en una investigación a cargo de la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, con la colaboración de la Secretaría de la Niñez de Rosario.

Mientras se tramitaba la denuncia, un operativo policial derivó en la detención del presunto abusador, un hombre de 47 años, señalado como la pareja de la madre del bebé. El hombre fue arrestado tras un llamado al 911 por un supuesto robo en una vivienda de Italia y Gálvez, pero al llegar al lugar una mujer lo señaló como responsable del ataque sexual contra su nieto.

Bajo resguardo estatal El pequeño permanece internado en una sala general del Hospital Vilela. “Tenemos fe en que el niño se va a recuperar”, expresó Casim, aunque reconoció el impacto emocional que el caso provocó en todo el personal del centro de salud.