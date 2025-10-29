Condenaron a un hombre que confesó la violación de su sobrino de 8 años en San Martín

El caso de un hombre que abusó sexualmente de su sobrino en San Martín se cerró al ser condenado por el hecho a 8 años y medio de cárcel tras confesar el hecho.

El hombre abusó de su sobrino en San Martín a fines de 2021 y fue condenado a 8 años y medio.

Luego de casi 4 años de investigación, un hombre confesó la violación de su sobrino menor de edad en San Martín y fue condenado a 8 años y medio de prisión durante un juicio abreviado final. La sentencia se ventiló días atrás en la Sala N° 4 "Santiago F. Llaver" de los tribunales de la Tercera Circunscripción (Zona Este).

Allí, la jueza María del Valle Sierra, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, homologó el acuerdo entre las partes y dictó el fallo condenatorio contra el sujeto por las vejaciones que sufrió el niño, cuya investigación estuvo a cargo del fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín.

La condena de 8 años y medio fue pactada bajo la calificación del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud psíquica de la víctima y por ser cometido hacia una persona menor de edad aprovechando la situación de convivencia. Dicho delito, con las circunstancias señaladas, está contemplado en el artículo 119 del Código Penal Argentino.

Cómo fue el abuso en San Martín La reconstrucción sostiene que, sin poder precisar en que día ocurrió, el niño, quien tenía 8 años al momento de los hechos, reveló a sus progenitores que su tío lo abusó sexualmente a fines de noviembre de 2021.

Según el relato del menor de edad, la vejación tuvo lugar en la casa que ambos compartían dentro de los límites de la citada ciudad del Este mendocino. En ese domicilio el ahora condenado accedió carnalmente al niño y le practicó sexo oral, surge del expediente.