Quién era el carnicero que murió tras chocar contra un camión de gas licuado en Pehuajó

Un trágico choque tuvo lugar en la ciudad de Pehuajó, donde Sebastián Peña Cozzarin (57) impactó de frente contra un camión de gas licuado. Como consecuencia, el carnicero murió en el acto, mientras que el otro conductor resultó ileso.

El accidente ocurrió el martes por la mañana, en el kilómetro 373 de la ruta nacional 5. Allí, el carnicero, que estaba a bordo de una camioneta 4x4, impactó contra un camión que transportaba gas propano.

Tras el siniestro, personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero se hicieron presentes en el lugar del hecho y confirmaron que Cozzarin no presentaba signos de vida.

Por otro lado, el conductor del camión resultó ileso. Sin embargo, debió ser asistido, ya que se encontraba en estado de shock. Ambos vehículos presentaban graves daños. La causa quedó a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de Pehuajó, quien inició actuaciones judiciales por homicidio culposo.

Quién era Sebastián Peña Cozzarin El hombre de 57 años es un reconocido carnicero y comerciante de esa ciudad bonaerense. Según trascendió, Peña integraba el directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).