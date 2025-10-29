Se conocieron escalofriantes detalles del femicidio de la policía que fue asesinada por su ex

El femicidio de la policía Daiana Raquel Da Rosa mantiene en vilo a la provincia de Misiones. Tras haber cometido el crimen, su expareja, también oficial de policía, transmitió en vivo el momento en el que se suicidó.

En las últimas horas, se conocieron los resultados de los peritajes forenses. Según trascendió, la oficial ayudante Da Rosa recibió tres impactos de bala que se distribuyeron entre la clavícula, la cabeza y uno superficial, en ese orden, lo que indicaría un remate.

El domingo pasado por la noche, Natanael Comes llegó desarmado al domicilio de su ex, el cual está ubicado en la localidad de Comandante Andresito. Los peritajes determinaron que Comes utilizó el arma reglamentaria de su ex para asesinarla.

Cómo fue estremecedor video Tras el femicidio, el oficial grabó un video en el que hablaba con su compañeros de trabajo, quienes intentaban convencerlo de que no se quitase la vida. “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”, expresó Comes. “Lo siento, grupo”, fueron las últimas palabras del oficial antes de suicidarse.