Patricia Bullrich volvió a encender la polémica por los femicidios y apuntó contra unas diputadas

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich , volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre la violencia de género. Luego de un intercambio con legisladoras en la Cámara de Diputados , lanzó: “No pueden aceptar que un gobierno liberal haya bajado los femicidios”.

En una entrevista por LN+, la funcionaria apuntó contra las diputadas que la interpelaron esta tarde sobre las cifras de los femicidios y las políticas públicas para abordar las situaciones de violencia de género.

“Hasta ahora ha habido este año 178 femicidios. ¿Sabés cuántas mujeres murieron en el primer semestre por cualquier tipo de situación? Homicidios, homicidios en ocasión de robo: 126. Y me vienen a decir que hay 178 femicidios”, lanzó Bullrich.

Pese a que en octubre se registraron cifras alarmantes, la ministra corrió el foco de la problemática social y lo llevó al terreno de la disputa partidaria: “En realidad, lo que no pueden aceptar es que un gobierno liberal haya bajado los femicidios mucho más que con toda la estructura, el aparato, los ministerios y el presupuesto que tenían.

Para la ministra, aunque es cierto que hay femicidios, ahora son “mucho menos”. En concreto, sus cifras arrojan que entre el 2023 al 2024 bajaron un 9% los femicidios, cifra que tildó como un logro del Gobierno nacional. “Y este año lo vamos a bajar mucho más”, sentenció.

Sus declaraciones se dan días después de que se viralizara un fragmento de una nota con el streamer libertario conocido como Gordo Dan, donde Bullrich afirmó que la ola de femicidios y agresiones contra mujeres que atraviesa el país es consecuencia de “los excesos del feminismo”.

“Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, sostuvo en el programa de Carajo.

En el mismo tono, agregó que “el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre los femicidios en la Cámara de Diputados

Bullrich expuso este martes en la comisión de Presupuesto de Diputados, donde defendió las partidas previstas para su cartera en el Presupuesto 2026. En ese marco, hizo un balance de gestión y presentó estadísticas sobre homicidios y femicidios.

Entre otros puntos, la senadora electa anticipó que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para reforzar la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar. Además, aseguró que el 2025 podría cerrar con la tasa de homicidios de mujeres más baja de la historia argentina.

Según los datos que difundió, en 2024 se registraron 313 mujeres asesinadas, sobre un total de 1.600 homicidios en todo el país. “Eso nos da una tasa del 1,3%”, detalló.

Asimismo, agregó que en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 126 homicidios de mujeres, y proyectó: “Podríamos bajar la tasa de muertes de mujeres del 1,3 al 1%, la más baja de la historia Argentina”.