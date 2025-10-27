"Lo siento, grupo": un policía asesinó a su expareja y luego se suicidó

Tras cometer el femicidio, el Oficial Ayudante Natanael Comes transmitió en vivo el momento en el que se suicidó.

Un nuevo femicidio conmocionó a la provincia de Misiones, donde un efectivo de la Policía asesinó a balazos a su expareja, quien también pertenecía a la misma institución. Tras el ataque, el agente transmitió en vivo el momento en el que se suicidó.

El aberrante hecho ocurrió el domingo por la noche, en el domicilio de la víctima, el cual está ubicado en la localidad de Comandante Andresito. Allí, el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito, asesinó a la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa.

Femicidio y suicidio: así comenzó Al escuchar los gritos provenientes de la vivienda, los vecinos alertaron al 911, e inmediatamente, un patrullero se acercó a la casa. Desde adentro del domicilio el oficial Comes comenzó a dispararles a los efectivos.

Clarín informó que tras el crimen, el oficial grabó un video en el que hablaba con su compañeros de trabajo, quienes intentaban convencerlo de que no se quitase la vida. “Lo siento, grupo”, fueron las últimas palabras de Comes antes de suicidarse.

Policía femicidio Misiones X Tras escuchar el disparo, los efectivos ingresaron al domicilio y se encontraron con la mujer sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello. Por otro lado, el agresor fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.