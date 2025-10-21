Un policía retirado fue a sacar a un borracho del baño, recibió una golpiza y murió
Un policía retirado intentó sacar del baño a un joven que estaba borracho. La discusión derivó en una golpiza que terminó con su vida.
Un episodio de violencia conmueve a la localidad de San Marcos Sud, en la provincia de Córdoba. Allí, un policía retirado perdió la vida tras recibir una golpiza mientras cumplía funciones en el bar de la terminal de ómnibus, del cual era concesionario.
La víctima, identificada como Luis Ríos, de 57 años, falleció luego de varios días de internación a raíz de los golpes recibidos.
El hecho ocurrió el viernes 10 de octubre, cuando un joven identificado como Lucas Lencina, de 25 años, habría ingresado al bar junto a un grupo de amigos. Luego de consumir bebidas alcohólicas, el joven se dirigió al baño y no salió durante largo tiempo. Ríos, advertido de la situación, fue a pedirle que se retirara del lugar, pero la situación se tornó violenta.
Al parecer, Lencina golpeó brutalmente a Ríos, quien intentó mantener el orden en el establecimiento. Testigos señalaron que hubo una breve discusión antes de la agresión y que el atacante se ensañó con la víctima. El hijo del policía retirado, también uniformado, llegó al lugar para intervenir, pero su padre ya se encontraba gravemente herido.
La detención del agresor del policía
Ríos fue trasladado de urgencia al hospital regional de Bell Ville y luego derivado a una clínica privada de Villa María, donde falleció el pasado lunes tras varios días de agonía.
El fiscal Nicolás Gambini, de la jurisdicción de Bell Ville, imputó a Lencina por homicidio simple. El joven, que se había fugado tras el hecho, se entregó voluntariamente luego de un operativo policial.
Los investigadores analizaron imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal y tomaron declaraciones a varios testigos que se encontraban en el lugar. Buscan determinar si el agresor estaba borracho y si existía algún antecedente previo entre ambos.