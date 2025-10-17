En video: una mujer tuvo a su bebé en la calle y fue asistida por la policía de Mar del Plata

La mujer se encontraba en situación de calle, y fue asistida por la policía de Mar del Plata para poder parir a su bebé.

Una mujer embarazada tuvo a su bebé en una calle de Mar del Plata este viernes y fue asistida de urgencia por policías en plena vereda. La escena fue registrada por la cámara de un celular de uno de los efectivos que se encontraba en el lugar.

El Momento En Que Una Mujer Daba A Luz En La Calle En Mar Del Plata X Según confirmaron fuentes consultadas por el medio marplatense 0223, el hecho ocurrió cerca de las 11:30 de este viernes, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer en situación de calle estaba por dar a luz.

Las policías de Mar del Plata que asistieron a la mujer que tuvo a su bebé en plena calle Las policías de Mar del Plata que asistieron a la mujer que tuvo a su bebé en plena calle. 0223 De inmediato, efectivos femeninos del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima se dirigieron al cruce de Grecia y Garay, donde encontraron a la mujer, de 40 años, en pleno trabajo de parto. Tras asistirla y contenerla, lograron ayudarla a dar a luz a un bebé varón.

Una policía que asistió a la mujer que tuvo a su bebé en plena calle En el video se observa el emotivo momento en que personal del SAME brinda las primeras atenciones al recién nacido, Marcos, quien se encuentra en perfecto estado de salud.