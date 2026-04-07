Recapturaron a la ladrona serial que se fugó de la domiciliaria junto a su bebé recién nacido

Luciana Ayelén Mañaz Saldaña tiene 24 años y es conocida por los detectives como una " ladrona serial ", ya que acumula varias condenas por delitos contra la propiedad. El año pasado, cayó por un asalto y quedó con domiciliaria porque estaba embarazada. Tras dar a luz, escapó junto a su bebé y este martes fue recapturada luego de semanas de búsqueda.

Fue a partir de una nota de MDZ sobre la búsqueda de Mañaz Saldaña, publicada este lunes, que detectives de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ) tomaron conocimiento de que la prófuga se estaba ocultando en un asentamiento que funciona en el interior de la finca Badano, en calles Sarmiento y Delgado, en el distrito de El Bermejo .

Frente a eso, los pesquisas de Investigaciones se dirigieron a verificar ese lugar y lograron dar con la mujer nacida el 24 de marzo de 2002 y domiciliada en el barrio San Martín , a quien detuvieron inmediatamente. Acto seguido, se le dio intervención al juez Diego Lusverti , del Tribunal Penal Colegiado N°1 .

Al tomar conocimiento sobre la situación, el magistrado dispuso su traslado a la Comisaría Novena , en primera instancia, y luego a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), a la espera de que se defina su situación procesal.

Por su parte, el bebé de la mujer, quien se encontraba en el lugar donde fue detenida, quedó bajo los cuidados de sus familiares, explicaron las fuentes consultadas.

La fuga de la ladrona serial

De acuerdo con la información, la mujer dio a luz hace aproximadamente dos meses, mientras se encontraba con detención domiciliaria, en el marco de la causa en la que se encuentra imputada por robo agravado por el uso de arma de fuego por el asalto a un taxista en las afueras del Hospital Notti, a mediados del año pasado.

Luego del nacimiento de su bebé, Mañaz Saldaña continuó con el beneficio para estar a cargo de los cuidados de la criatura. No obstante, rompió la pulsera electrónica a través de la cual era monitoreada por el Servicio Penitenciario y escapó el pasado 18 de febrero.

A partir de allí se solicitó la captura de la mujer, quien finalmente terminó siendo recapturada la mañana de este martes tras el procedimiento de la UID Guaymallén en El Bermejo.

El asalto al taxista en Guaymallén

El hecho por el que se encuentra acusada Mañaz Saldaña ocurrió el 1 de junio de ese año, pasada la medianoche, cuando una pareja tomó un taxi Chevrolet Prisma, cuyo conductor se encontraba trabajando en las afueras del citado nosocomio pediátrico de calle Bandera de los Andes, Guaymallén.

Acto seguido, le solicitaron al chofer ser trasladados hasta el cruce de calles Bonfanti y Humahuaca, en el distrito de Rodeo de la Cruz. Una vez que llegaron, el hombre que viajaba en la parte trasera tomó por el cuello al trabajador del volante con una mano y con la otra mano le apuntó con un arma de fuego.

hospital humberto notti recorrida (8).JPG El hecho de inseguridad se produjo en las afueras del Hospital Notti. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Al mismo tiempo, la mujer que lo acompañaba —para los investigadores se se trataría de Mañaz Saldaña— abrió la puerta del conductor y le sustrajo dos celulares Samsung, una terminal de cobro de Naranja X, la billetera con su DNI, un encendedor, dos cables USB, un cargador para vehículos, una campera Adidas y 120.000 pesos en efectivo.

Una vez con el botín en su poder, los malvivientes se dieron a la fuga, perdiéndose de vista por entre las calles de ese sector guaymallino. Más allá de eso, terminarían siendo identificados y puestos a disposición de las autoridades.

Meses después del atraco, a la mujer le dictaron la prisión preventiva, pero la Justicia le permitió cumplir con la medida cautelar en su domicilio, ya que se encontraba embarazada. En ese contexto, la mujer escapó de la vivienda y este martes volvió a caer en las garras policiales.