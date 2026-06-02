Mendoza confirmó una alianza internacional para combatir las estafas virtuales

La lucha contra las estafas virtuales y otros delitos cometidos a través de internet sumó un nuevo capítulo en Mendoza. En el marco de la White Hat Conference 2026, la provincia consolidó una alianza estratégica con especialistas internacionales para fortalecer la prevención e investigación del ciberdelito .

La conferencia reunió en Mendoza a expertos de más de 40 países y a representantes de universidades, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y fiscalías. El evento es organizado junto al Centro de Investigación de Cibercrimen y Ciberseguridad de la Universidad de Boston y el laboratorio especializado CLICLEX.

Para el Gobierno provincial, la llegada de este encuentro internacional no es un hecho aislado. Forma parte de un trabajo que comenzó hace más de un año con capacitaciones, intercambios académicos y la formación de equipos especializados para enfrentar una modalidad delictiva que crece en todo el mundo.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza aseguró que las estafas digitales y los ataques a menores son algunas de las amenazas que más crecieron en el entorno virtual.

Ciberdelito es una palabra que cada vez aparece más en las estadísticas de seguridad. Según explicó la ministra Mercedes Rus, se trata de una de las formas de criminalidad que más rápido avanzó en los últimos años, impulsada por la expansión de internet y la posibilidad de actuar desde el anonimato.

"La criminalidad encontró en el ciberespacio cómo llegar a muchísimas personas de manera masiva y generar perjuicios económicos con un solo clic", sostuvo la funcionaria durante la apertura de la conferencia.

Rus remarcó además que estos delitos son especialmente complejos de investigar porque muchas veces involucran personas, servidores o cuentas ubicadas en distintos países. Por ese motivo, la cooperación internacional se vuelve una herramienta necesaria para seguir el rastro de las organizaciones criminales.

Más capacitación y menos impunidad

Hotel Sheraton, White hat conference ciberseguridad, policia de investiagciones-17 Especialistas, fiscales y fuerzas de seguridad participaron de un encuentro que apunta a reducir la impunidad en los delitos cometidos a través de internet. Milagros Lostes - MDZ

Capacitación es uno de los conceptos que más repitieron los organizadores del encuentro. Desde el Gobierno provincial explicaron que durante el último año se desarrollaron tres cohortes de formación destinadas a fiscales, abogados, policías y operadores judiciales.

"Los Estados solos no podemos. Tenemos que incluir a los hackers éticos y a la comunidad especializada para enfrentar estos desafíos", planteó Rus. El objetivo es que quienes investigan este tipo de delitos cuenten con mejores herramientas para rastrear pruebas digitales, analizar información y avanzar en causas que suelen presentar dificultades técnicas.

"Mucha gente no denuncia porque piensa que no va a obtener respuesta del sistema judicial", advirtió Rus. En ese sentido, aseguró que uno de los desafíos es transmitir un mensaje de que los delitos digitales también pueden investigarse y llegar a una condena.

Las estafas encabezan las denuncias

White Hat conference-45 Mercedes Rus (2) El Gobierno provincial busca mejorar la investigación de delitos online mediante capacitación, cooperación internacional y nuevas herramientas legales. Milagros Lostes - MDZ

Estafas virtuales, engaños por redes sociales, falsas promociones y fraudes bancarios continúan encabezando las denuncias vinculadas al entorno digital. Según las autoridades, esta modalidad sigue ocupando los primeros lugares dentro de los ciberdelitos registrados.

Sin embargo, hay otro fenómeno que genera especial preocupación. De acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia, los ataques digitales contra niños, niñas y adolescentes crecieron más de un 60% respecto del año anterior.

La ministra explicó que este aumento también refleja una mayor predisposición de las familias a denunciar situaciones que antes quedaban ocultas. "Necesitamos alfabetización digital para que la ciudadanía entienda que en el ciberespacio existen tantos riesgos como en el mundo físico", afirmó.

El rol y el aporte de los hackers éticos

White Hat conference-46 García Borda destacó que un equipo de Mendoza se posicionó entre los mejores representantes de hackers éticos en la competencia orientada a detectar vulnerabilidades y resolver escenarios vinculados al cibercrimen. Milagros Lostes - MDZ

Hackers éticos fueron los protagonistas de una de las actividades más llamativas de la conferencia. Lejos de la imagen asociada al delito informático, estos especialistas utilizan los mismos conocimientos técnicos que un atacante, pero para encontrar vulnerabilidades y corregirlas antes de que sean aprovechadas.

Durante la primera jornada se desarrolló una competencia internacional en la que equipos de distintos países enfrentaron casos inspirados en investigaciones reales. El desafío incluyó análisis forense digital, rastreo de evidencia y resolución de situaciones vinculadas al crimen transnacional.

Rafael García Borda, director académico de CLICLEX, destacó que uno de los tres equipos finalistas pertenece a Mendoza. Para el especialista, el resultado refleja el impacto que tuvieron los programas de capacitación desarrollados en la provincia durante los últimos años.

Una estrategia para el futuro

White Hat conference-13 Mercedes Rus y Hebe Casado (7) La provincia afianzó vínculos con la Universidad de Boston y organizaciones especializadas para enfrentar delitos que ya no conocen fronteras. Milagros Lostes - MDZ

La vicegobernadora Hebe Casado sostuvo que el ciberdelito afecta a toda la sociedad sin distinción de edad o nivel económico. "Hoy los delincuentes ya no necesitan un arma. Les alcanza con una computadora o un teléfono", afirmó.

Alianza es la palabra que resume el objetivo que persigue Mendoza. Además del intercambio académico con la Universidad de Boston y CLICLEX, la provincia busca fortalecer su legislación, capacitar recursos humanos y mejorar las herramientas de investigación.

Durante la conferencia también se exhibieron tecnologías de criminalística digital, sistemas de identificación, herramientas para combatir delitos vinculados a criptomonedas y espacios de formación especializada en seguridad informática.

La frase que sintetizó el espíritu del encuentro llegó de boca del fundador de la White Hat Conference, Kyung-Shick Choi: "No se trata de tecnología. Se trata de confianza. Se trata de justicia. Se trata de personas".