Detuvieron a la mamá de la bebé hallada muerta en la Universidad de La Plata: podría ser inimputable

La mamá de la bebé era buscada desde el fin de semana. La Justicia analiza si es inimputable por su estado de salud mental y esperan los resultados forenses.

La madre de la bebé muerta en el predio de la Universidad de La Plata podría ser declarada inimputable por el estado de su salud psicológica.

El predio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue el escenario de un macabro hallazgo este lunes. Trabajadores que iniciaban su jornada laboral descubrieron el cuerpo sin vida de una bebé de pocos meses. Tras el esto, la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a la mamá de la menor.

La mujer, identificada como Camila (32), es de nacionalidad chilena y se encontraba desaparecida desde el último fin de semana, motivo por el cual una denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta de La Plata, lo que había activado una búsqueda mediante el análisis de cámaras de seguridad por la zona.

La mamá podría ser declarada inimputable Uno de los ejes centrales de la investigación gira en torno a la salud mental de la detenida. Según informaron fuentes judiciales, la situación de la madre es compleja, ya que Camila sería una paciente psiquiátrica. Los investigadores creen que el hecho ocurrió durante un posible brote o crisis relacionado con su diagnóstico.

Por este motivo, la mujer será sometida a peritajes psiquiátricos y psicológicos exhaustivos, para conocer la posibilidad de esta hipótesis. En caso de confirmarse esto, la madre de la bebé muerta podría ser declarada inimputable.