Un policía mostró su arma durante un partido, lo filmaron y fue suspendido

El policía fue grabado mientras desenfundaba su arma en medio de disturbios tras un encuentro de la Liga del Bermejo. Fue suspendido de la fuerza.

El policía mostró su arma durante un partido de fútbol amateur. El video se viralizó y fue suspendido.

Suspenden a un policía que mostró su arma en un partido amateur en Salta

Lo que debía ser una tarde de fútbol terminó con una escena preocupante que le valió una fuerte sanción a un policía en Colonia Santa Rosa, provincia de Salta. Durante el clásico entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, por el torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo, el efectivo desenfundó su arma en el medio del campo de juego.

El uniformado exhibió su arma en plena cancha y fue filmado. Según las imágenes que circularon en redes sociales, el agente extrajo su pistola cuando un grupo de jugadores y simpatizantes intentó acercarse con enojo hacia la terna arbitral tras el pitazo final.

En medio del caos, el policía apuntó hacia el suelo y a los costados, en un gesto de advertencia, mientras sus compañeros intentaban calmar la situación.

Caos y suspensión del policía La tensión creció rápidamente: parte del público descendió de las tribunas y comenzó a arrojar objetos al campo, generando un momento de confusión y temor. El policía fue retirado del campo de juego para evitar una escalada mayor.

Luego, la fuerza provincial resolvió apartarlo preventivamente de sus funciones, retirarle el arma reglamentaria e iniciar una investigación administrativa. Las autoridades buscan determinar si su accionar se ajustó a los protocolos de seguridad o si representó un riesgo para los presentes.