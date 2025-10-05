Masacre tras un partido de fútbol: 2 muertos en un tiroteo y 14 heridos

La Policía de Alabama investiga un tiroteo masivo ocurrido tras un partido universitario de fútbol americano que dejó dos víctimas fatales y varios heridos.

El tiroteo se produjo a la salida de un partido de fútbol americano entre dos grupos armados.

El Fuerte Operativo Policial Tras El Tiroteo En Alabama X | @TonyLaneNV

El ataque se produjo en el centro de la capital de Alabama, en Estados Unidos, este sábado por la noche, luego de un partido de fútbol americano entre la Universidad de Tuskegee y el Morehouse College. Al finalizar, se desató un tiroteo entre dos grupos armados en las inmediaciones del estadio.

Esta balacera, que ocurrió a la salida del estadio, dejó un saldo de dos víctimas fatales y 14 heridos, entre ellos niños. Además, el ataque se produjo en el centro de la ciudad, una zona con mucha actividad nocturna, que se sumó a la gran cantidad de gente que se retiraba del lugar.

Según explicó el jefe de Policía de Montgomery, James Graboys, el tiroteo comenzó alrededor de las 23:30. Este último lo describió como un “tiroteo masivo”, entre “dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud”.

La investigación de la Policía de Alabama tras el tiroteo Además, subrayó que estos dos grupos armados “no se preocuparon por las personas a su alrededor cuando lo hicieron”. Aún no hubo detenidos por el hecho, ya que los responsables se habrían fugado luego del tiroteo.