Estados Unidos: aumentan a cuatro los muertos por tiroteo en una iglesia de Michigan

En Estados Unidos, ya suman cuatro los muertos por el tiroteo que se produjo en un templo. Hay, además, ocho heridos producto del ataque.

En Estados Unidos, hubo otro tiroteo con muertos y la Policía investiga. Foto Efe

Las autoridades de Estados Unidos han elevado a cuatro el número de muertos en el ataque de este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la ciudad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Así lo ha confirmado durante una rueda de prensa el jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye, después de que hayan encontrado "dos cadáveres más" dentro del templo, al que el sospechoso prendió fuego tras el tiroteo.

Estos dos cuerpos se suman así a los dos fallecidos por herida de bala a manos del tirador, un hombre de 40 años del barrio de Burton, en Flint, identificado como Thomas Jacob Sanford, quien ha muerto tras recibir una herida mortal durante un tiroteo con agentes de la Policía de Grand Blanc.

El tirador, veterano de guerra de Estados Unidos El sospechoso --un veterano de la guerra de Irak de 2003, según ha confirmado la Armada de Estados Unidos a la cadena de televisión CNN-- embistió su vehículo contra el templo mientras había cientos de personas en misa y utilizó gasolina para prenderle fuego después, ha indicado un agente de la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Detroit.