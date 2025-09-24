"Múltiples heridos y muertos" tras un tiroteo en una oficina de ICE en Dallas

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas resultó en "múltiples heridos y muertos", informó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem.

El ataque ocurrió el miércoles por la mañana, dijo la funcionaria.

"Aún se están conociendo más detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos", aseguró Noem en X.

Agregó que el tirador había muerto por una herida de bala autoinfligida.

De acuerdo a la televisora local WFAA, el presunto francotirador fue encontrado muerto en el techo de la oficina de un abogado de inmigración cercano.

Según el mismo medio, la policía llegó al lugar poco antes de las 7:00 am del miércoles a las instalaciones ubicadas en 8101 North Stemmons Freeway en Dallas,

El incidente se produce tras una serie de ataques a instalaciones del ICE en todo Estados Unidos ocurridos en los últimos meses.

"Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes", añadió Noem.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó en una publicación en X, que el "ataque obsesivo a las fuerzas del orden, en particular a ICE, debe cesar".

"Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias", prosiguió.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada próximamente.

