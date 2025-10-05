La dura advertencia de Trump a Hamás si no abandona el poder en Gaza: "Será completamente aniquilado"

En el marco del comienzo de las conversaciones de paz entre Israel y Hamás, Trump amenazó al grupo terrorista en caso de que decida permanecer en Gaza.

A la espera del inicio de las conversaciones por la paz, luego del plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Benjamín Netanyahu para Gaza, el mandatario estadounidense amenazó al grupo terrorista Hamás y dijo que "será completamente aniquilado" en caso de que insista en permanecer en el enclave.

La junta se realizará en Egipto y contará con la participación de negociadores egipcios, qataríes y de Hamás, entre otros. El objetivo será iniciar un proceso de paz duradera tras dos años de conflicto.

Dentro del plan que busca instaurar Trump, se contempla la creación de una “junta internacional”. Sin embargo, representantes de Hamás declararon que prefieren un gobierno de tecnócratas palestinos sin la participación de otros países. Este punto aparece como uno de los principales focos de conflicto en la búsqueda de la paz, en estas conversaciones que comenzarán este lunes en El Arish, Egipto.

La advertencia de Israel a Hamás que pone en pausa el plan de paz En este contexto, surge otra tensión creciente: la advertencia del primer ministro israelí al grupo terrorista. Netanyahu amenazó con detener el plan si Hamás no libera a todos los rehenes, condición que estableció como requisito previo para implementar el plan de 20 pasos.

“No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”, explicó Netanyahu.