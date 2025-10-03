Apoyo a Gaza: en Italia hay un millón de personas en las calles y huelga general

Un millón de personas se han sumado este viernes a las protestas registradas en Italia en el marco de la huelga general convocada en señal de solidaridad con la Global Sumud Flotilla, interceptada días antes frente a las costas de Gaza por la Armada de Israel cuando trataba de romper el bloqueo a la Franja de Gaza .

La huelga ha provocado numerosos contratiempos en todo el país, especialmente en lo referente al transporte público de grandes ciudades, como Roma y Milán, según informaciones recogidas por el diario italiano 'La Repubblica'.

Además, se han convocado cientos manifestaciones a lo largo de la jornada en decenas de ciudades de Italia, por lo que se estima que ya son más de un millón las personas que han salido a la calle a protestar.

El principal sindicato de Italia, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), que se encuentra tras la convocatoria, ha recalcado que esta huelga es "respuesta directa de la interceptación de la flotilla", al tiempo que ha acusado a las autoridades italianas de "abandonar a trabajadores italianos en aguas internacionales".

Italia apoya a Gaza y el estado de Palestina y lo muestra en las calles. Fotos Efe

Italia y sus huelgas por Palestina

Italia ya vivió una huelga el 22 de septiembre en apoyo a la causa de Palestina, pero dicho paro contaba sólo con el apoyo de la Unión Sindical de Base (USB), por lo que la de este viernes está siendo más multitudinaria.

Italia huelga Gaza efe Gaza es apoyada por Italia: la huelga y las manifestaciones abarcan todo el país europeo. Foto Efe EFE

No obstante, el Gobierno ha criticado la medida, la cual ha asegurado que causará "numerosos inconvenientes". La primera ministra, Giorgia Meloni, arremetió contra el hecho de que haya sido convocada un viernes. "El fin de semana largo y la revolución no van de la mano", afirmó. Dpa