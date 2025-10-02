Detuvieron a una diputada electa en una misión de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La diputada electa del Frente de Izquierda ( FIT ) Celeste Fierro fue detenida por el ejército israelí mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión de ayuda humanitaria internacional destinada a romper el bloqueo y hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza .

El hecho se produjo ayer miércoles, aunque el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad difundió la noticia recién en la noche mediante un comunicado oficial.

“Exigimos la libertad de Cele Fierro y de toda la Flotilla”, reclamó el dirigente del MST, Alejandro Bodart, quien denunció que el operativo israelí interceptó las embarcaciones en aguas internacionales, vulnerando el derecho internacional.

Bodart advirtió además que, mientras continúan los bombardeos sobre Gaza, Israel impide que ingresen alimentos y medicinas: “Eso era precisamente lo que transportaban los barcos humanitarios”.

Piden la liberación de la diputada

Desde la Liga Internacional Socialista (LIS) señalaron que ya mantienen conversaciones con la Cancillería argentina para que intervenga en favor de la liberación de Fierro.

Al mismo tiempo, destacaron la movilización que se realizó en Plaza de Mayo en solidaridad con los integrantes de la misión.

Por su parte, Fierro había publicado un video en sus redes sociales antes de quedar incomunicada, en el que confirmaba su detención y pedía exigir la liberación de todos los activistas, junto con el fin de lo que definió como un “genocidio” contra el pueblo palestino.