Escándalo Espert: Cristian Ritondo aseguró que sin sus explicaciones "no se puede hacer campaña"

Cada vez son más los libertarios y aliados que cuestionan la explicación de José Luis Espert sobre si recibió o no dinero del presunto narcotraficante Fred Machado . El diputado nacional Cristian Ritondo se sumó a la lista al afirmar con dureza que la declaración de su par “no alcanzó”.

En diálogo con TN, el dirigente del PRO mostró su preocupación de cara a las elecciones del 26 de octubre, en las que compite como candidato de La Libertad Avanza. Pese a que planteó que las acusaciones son una nueva “operación del kirchnerismo”, advirtió que sin las aclaraciones de Espert “no se puede hacer campaña”.

Tras evitar responder si recibió una transferencia de Fred Machado, José Luis Espert enfrenta una catarata de reproches de los propios.

“La explicación de Espert no alcanzó. Deja en la nebulosa una pregunta que repiten los periodistas y que tiene que contestar. Hoy Guillermo Francos y Patricia Bullrich le pidieron que aclare un poco más. Es cierto que en un proceso electoral hay muchas operaciones, pero también es cierto que hay momentos en los que hay que dar explicaciones y seguir con la campaña”, analizó Ritondo.

En esa línea, sumó: “En otros momentos podés esperar y dar explicaciones cuando quieras, pero cuando estás en campaña y sos candidato, el reflejo tiene que estar en contestar rápido y salir del problema. Lógicamente, la respuesta más profunda se la das a la Justicia”.

Ritondo evitó poner en duda la honestidad de Espert y sostuvo que “la Justicia lo va a determinar”. Al mismo tiempo, aseguró que la alianza entre los amarillos con el Gobierno en la recta final hacia las elecciones está sellada: “No podemos discutir el compromiso de Pro de acompañar a La Libertad Avanza”.

José Luis Espert contra las cuerdas

Las declaraciones de Ritondo se dan tras una serie de acontecimientos que complican la situación Espert tanto para afuera del partido como hacia adentro.

Este miércoles, el primer candidato a diputado de LLA por la provincia de Buenos Aires dio una entrevista pero se negó en reiteradas ocasiones a contestar si cobró o no US$200.000 Machado, situación que fue fuertemente reprochada por propios y ajenos.

No obstante, esta tarde, una investigación de La Nación confirmó que el legislador recibió depósitos de empresas relacionadas al presunto narco por 200.000 dólares y eso consta en un documento del Bank of America.

Un libro contable elaborado por la institución financiera registra una transferencia internacional de ese monto destinada a Espert que partió de la estructura empresarial vinculada a Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

En paralelo, la Justicia comprobó que Espert voló 35 veces en aviones de Machado y no sólo una, como él aseguró reiteradamente. Así, la situación del libertario se agrava a menos de un mes de las elecciones donde compite como cabeza de la boleta libertaria en PBA.