Baby Etchecopar increpó a José Luis Espert: "Andate a la mie*, tomatela, desaparecé"

Este lunes en la apertura de su programa, Baby Etchecopar disparó contra José Luis Espert en medio de las sospechas que lo vinculan con un empresario acusado de narcotráfico. Fiel a su estilo directo, el conductor fue contundente con el candidato a diputado nacional por la La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Tras una semana fuera del aire por un viaje, Etchecopar regresó recargado a la pantalla de A24 y se refirió al escándalo que salpica a Espert en la previa de las elecciones legislativas. El periodista comenzó su editorial cuestionando a la clase política y su afán por el dinero, y sin rodeos señaló que el referente que va como cabeza de lista por el oficialismo "tiene que irse".

"Somos un país tan corrupto, tenemos tanta corrupción en la Argentina... Tan sucio está el país que hay que limpiarlo, ¿y se acuerdan quién lo iba a limpiar? Espert. Decía que había que meterle plomo a los chorros, plomo a los narcos. Y por otro lado, la ambigüedad de los políticos, viajaba en un avión de un narco, porque esto no lo podemos negar, porque está documentado", remarcó Baby Etchecopar .

Luego, el comunicador aseguró que José Luis Espert se condenó a sí mismo por no haber dado explicaciones solventes sobre el vínculo que se le atribuye con "Fred" Machado. Además, acusó al candidato de ser una de las causas de la derrota que el oficialismo podría enfrentar en las urnas.

Por otro lado, sobre el único aspecto positivo que percibe de todo este entuerto, Etchecopar anheló: "Tal vez toda esta mie* que está pasando, sirva para que aflore la mie* como las inundaciones de la cloaca, y que empiece a salir lo bueno de abajo. Yo tuve un sueño, creo que es hora de que el país empiece a darle nombre y apellido a los corruptos".

Baby Etchecopar destrozó a José Luis Espert

Sobre el final de su editorial, el conductor redobló sus dardos contra Espert y remató: "Andate a la mie*, tomatela, desaparecé, dejá de hacer papelones, quedate en la casa que te compraste en Punta Chica. No jodás más, tu tiempo ya pasó, hiciste mie* la campaña. Javier Milei va a perder como un perro por culpa tuya, hoy la derrota es tuya, el capitán de la derrota sos vos y Karina Milei. La derrota tiene nombre y apellido, Karina Milei, aunque no lo quiera ver el hermano, y José Luis Espert".