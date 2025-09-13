Baby Etchecopar le hizo una dura advertencia a Javier Milei y comparó a Karina con Zulma Lobato

Desde su programa de televisión, Baby Etchecopar alertó a Javier Milei sobre la delicada situación en la que se encuentra el oficialismo, y arremetió en duros términos contra Karina Milei , a quien llegó a comparar con Zulma Lobato.

"La Argentina está a la deriva... Estamos en caída libre y sin frenos, no se pueden recuperar de la trompada. Hagan algo, urgente. Este es un momento de poner en juego la imaginación", comenzó Etchecopar en su editorial en Basta Baby (A24) reflexionando sobre la falta de reacción del oficialismo ante la derrota en las recientes elecciones legislativas bonaerenses. Acto seguido, el periodista advirtió tajante: "Dentro de poco, si siguen bolu* no va haber más Gobierno".

En tanto que sobre la presentación de Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán, Baby Etchecopar sentenció: "Creo que es lo que pretendía, creo que destruye todo lo que toca, para quedar nada más que ella".

Entre la indignación y el desconcierto, Etchecopar enfatizó sobre el fortalecimiento que está cobrando el peronismo en medio de la crisis que enfrentan Milei y su entorno: "Yo creo que si esto sigue así, dentro de un año vamos a tener que pedirle disculpas a Cristina (Fernández de Kirchner), y sacarla el día del cumpleaños en una camilla de esas como tiene la Virgen de Lujan, y darle una vuelta por Recoleta y tirarle flores blancas. Por culpa de los Milei Brothers, pasamos a poco menos de tener que rendirle pleitesía y pensar que son buena gente. Estamos locos".

Poco después, Baby Etchecopar reflexionó sobre la inexperiencia política de Javier Milei y el poder delegado en su hermana. "Verla me indigesta bastante, me produce una cosa tan rara, porque tiene que ver con la inmadurez de un país. ¿Se acuerdan de Zulma Lobato? De la nada, decía Zulma pobrecita 'yo soy más que Perón'. En la Argentina, cualquiera puede ser más que cualquiera. Hoy se la compra a Karina Milei como una estadista, una mujer que no existía, una mujer que le está haciendo mucho daño al país y al hermano. Un país que se está yendo a la mie*, un hermano que está asustado y no encuentra la fórmula para enganchar el eje y arrancar de nuevo", planteó categórico el conductor.

Por último, Etchecopar sentenció tajante: "Dense cuenta que nos está gobernando Karina Milei y Lule Menem, que no están a la altura de las circunstancias, que no se dan cuenta que pasaron a ser un fantoche, que son el hazmerreír de los peronistas, de los radicales, y ni hablar del PRO. Yo creo que Macri engorgó 18 kilos estos días, porque se les está cagando de risa. Hicieron una reunión con los gobernadores, fueron tres que son amigos, y el resto le van a decir con razón 'me forreaste cuando andabas con la motosierra, ahora sentate y esperá, el día que tenga ganas te atiendo'".