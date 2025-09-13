Magia, emoción y ópera: Il Divo deslumbró en Mendoza con un viaje íntimo y personal a través de la música

El viernes 12 de septiembre, el exitoso grupo Il Divo se presentó en el Arena Maipú con su nuevo espectáculo “Il Divo By Candlelight” , en el marco de su gira por Latinoamérica. Esa noche, David Miller, Urs Bühler, Steven LaBrie y Sébastien Izambard enamoraron a miles de fanáticos con sus mayores éxitos y emotivas interpretaciones.

El show comenzó cerca de las 22:10 con el ingreso del cuarteto al escenario interpretando la canción Caruso, en compañía de los músicos en vivo. Tras la presentación musical, los integrantes saludaron al público e invitaron a sus fans a vivir un viaje íntimo y personal a través de la música.

Además de los números grupales, los integrantes de Il Divo sorprendieron con performance individuales, comenzando con el estadounidense David Miller, quien demostró su gran talento en el teatro musical con una conmovedora interpretación.

La función continuó con Steven LaBrie, quien hizo un homenaje a su pueblo mexicano (país del cual tiene descendencia y cercanía) con una versión en ópera de Que triste, la reconocida canción del artista José José.

il divo mendoza 2 Fue un show de Candelight. Creditos: Laura Mussere

Por su lado, el francés Sébastien Izambard sorprendió al público con una canción en guitarra y lanzó un sentido mensaje al público sobre la tristeza, la fortaleza y la lucha en momentos difíciles: “En el escenario nosotros parecemos fuertes, pero en realidad es una maratón. A todos nos ha pasado que sentimos que no podemos más. Quiero decirles que no están solos, que hay personas que los aman, como yo los amo a ustedes”.

il divo mendoza 3 Il Divo en Mendoza. Creditos: Laura Mussere

La última performance vino de la mano del sueco Urs Bühler, quien deslumbró con su increíble voz en una presentación mágica y llena de esplendor. Uno de los momentos más emocionantes del espectáculo fue cuando el grupo homenajeó al público argentino con una interpretación en ópera de la famosa canción Por Una Cabeza.

Casi terminando el show, el Arena Maipú se llenó de luces con la reconocida canción Héroe. El esplendor de las voces de Il Divo, combinadas con la solemne música en vivo y los coros del público hicieron de ese momento uno de los más emotivos de la noche.

Y como broche de oro, Il Divo cerró con Regresa a mí y Hasta mi Final, dos de las canciones más icónicas de su extensa carrera. En un Arena Maipú repleto, David, Urs, Steven y Sébastien ofrecieron un viaje a través de la música clásica, lírica y melódica en un espectáculo inolvidable y con un público eufórico que los aplaudió de pie.