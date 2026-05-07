¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder
En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.
Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.
- La estación del terror
Sinopsis: Da-kyung, una youtuber de terror obsesionada con la fama, publica un video sobre las desapariciones en la misteriosa estación Gwanglim. El video se vuelve viral, pero su ambición la lleva a ignorar las advertencias y seguir investigando. Pronto descubre un secreto aterrador detrás de la leyenda... y podría convertirse en la próxima víctima.
Elenco: Kim Na-yeon, Hyun Bong-sik.
Duración: 94 minutos
- Mortal Kombat 2
Sinopsis: De la mano de New Line Cinema llega la más reciente y explosiva entrega de la exitosa franquicia de videojuegos, en todo su brutal esplendor: Mortal Kombat II. Esta vez, los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores.
Elenco: Karl Urban, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Adeline Rudolph, Lewis Tan, Josh Lawson, Max Huang, Chin Han, Damon Herriman
Duración: 116 minutos