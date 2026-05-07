¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno

La estación del terror Sinopsis: Da-kyung, una youtuber de terror obsesionada con la fama, publica un video sobre las desapariciones en la misteriosa estación Gwanglim. El video se vuelve viral, pero su ambición la lleva a ignorar las advertencias y seguir investigando. Pronto descubre un secreto aterrador detrás de la leyenda... y podría convertirse en la próxima víctima.

estacion del terror

Elenco: Kim Na-yeon, Hyun Bong-sik.