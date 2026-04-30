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¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Tomá nota de las películas que llegan este jueves y no te podés perder. / IA MDZ

Tomá nota de las películas que llegan este jueves y no te podés perder. / IA MDZ

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno

  • El diablo viste a la moda 2

Sinopsis: Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

el diablo viste a la moda 2 - foto

Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Tracie Thoms, Tibor Feldman, Lucy Liu, Justin Theroux

Duración: 120 minutos

  • La frecuencia Kirlian

Sinopsis: Una radio de trasnoche, un locutor cadavérico, y cinco invitados con cinco historias inusuales de terror y ciencia ficción son el centro de la película que adapta a la pantalla grande la serie animada de culto La Frecuencia Kirlian.

la frecuencia kirlian

Elenco: Adriana Ferrer, Luciano Guglielmino, Lucía Arreche, Germán Baudino, Edgardo Desimone, Nicolás van de Moortele

Duración: 94 minutos

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