Incendio en un cine afectó a ocho personas: dos sufrieron quemaduras

El incendio se originó en la boletería del cine y afectó a ocho personas; dos fueron trasladadas por quemaduras e inhalación de humo.

Dos personas sufrieron quemaduras como consecuencia de un incendio que se desarrolló en el cine del Abasto.

Dos personas sufrieron quemaduras como consecuencia de un incendio que se desarrolló en el cine del Abasto. Según fuentes policiales, el fuego se registró en el sector de la boletería sobre una freidora y mobiliarios propios en una extensión de 1 por 1 y 1,50 metros de alto, en el ingreso por Anchorena y Zelaya.

El SAME concurrió al lugar y asistió a un total de ocho pacientes, dos de ellos fueron trasladados por la ambulancia de Paramedic a la ART, uno de 21 años con inhalación de humo y otros 40 años con intoxicación y quemadura grado A.

Cuatro personas recibieron oxígeno en el lugar y a otros dos se les realizó control clínico.

Extinción del incendio El proceso fue extinguido por empleados del lugar mediante el uso de extintores, señalaron los Bomberos de la Ciudad, mientras que se llevó a cabo una inspección general del establecimiento.