Guaymallén declaró el estado de emergencia por el incendio en la Municipalidad

La Municipalidad de Guaymallén se declaró en estado de emergencia administrativa tras el incendio de este martes que afectó el tercer piso del edificio municipal. A partir de esta medida, el intendente Marcos Calvente suspendió todos los procesos licitatorios hasta que se supere esta situación.

Durante la madrugada de este martes, se produjo un incendio en el tercer piso del inmueble provocando daños parciales y afectando el área del data center y los sectores informáticos.

A raíz de este siniestro, la actividad en la sede municipal se vio alterada y se restringió la atención al público durante este martes.

En tanto, el intendente Calvente dictó un decreto declarando el estado de emergencia administrativa, tecnológica y operativa en ámbito de la municipalidad de Guaymallén por el incendio que afectó el sistema informático y de datos.

En ese marco, la Secretaría de Hacienda solicitó la suspensión de los procesos de licitación pública cuya apertura de sobres se encontraba prevista para el martes 14 de abril de 2026.

Asimismo, los procesos con fecha para esta semana y las subsiguientes también fueron suspendidos hasta que se supere la emergencia declarada y se recupere la operatividad en el municipio.

A través del decreto Nº 1502, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, Calvente autorizó la suspensión de las licitaciones mientras dure el estado de emergencia administrativa en Guaymallén.