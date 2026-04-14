Incendio en la Municipalidad de Guaymallén: cómo será la atención y qué información se perdió

La Municipalidad de Guaymallén atraviesa una jornada atípica luego del incendio registrado durante la madrugada en su edificio central, lo que obligó a restringir la atención al público y a reorganizar el funcionamiento de sus dependencias.

El siniestro se inició cerca de la 1.30 en el tercer piso del inmueble, donde personal de seguridad interna detectó el foco ígneo. Si bien las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito, las causas aún no están confirmadas y serán determinadas por las pericias que se desarrollan durante la mañana.

Las llamas provocaron daños parciales en ese nivel, afectando especialmente el área del data center y sectores vinculados. A pesar de la magnitud del episodio, no se reportaron personas heridas, según informaron fuentes oficiales.

Como consecuencia directa del incendio, el edificio permanece cerrado mientras se evalúan los daños tanto materiales como en los sistemas informáticos. En este contexto, la atención al público se verá limitada durante toda la jornada, con restricciones en el acceso a trámites y servicios habituales.

Desde la comuna indicaron que las dependencias externas tampoco podrán operar con normalidad, ya que no cuentan con acceso a los sistemas centrales. Por ello, funcionarán únicamente con guardias mínimas para atender situaciones urgentes.

Ignacio Conte sobre el incendio en la Municipalidadd de Guaymallén

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte, llevó tranquilidad respecto al resguardo de la información. En diálogo con MDZ, Conte explicó que gran parte de los datos se encuentra almacenada en la nube, lo que permitirá recuperar la información vinculada a los vecinos. En ese sentido, aclaró que las pérdidas estarían asociadas principalmente a procesos administrativos internos.

Mientras tanto, personal de Bomberos y equipos técnicos continúan trabajando en el lugar para esclarecer el origen del hecho y avanzar en la recuperación operativa del edificio. Desde el municipio anticiparon que brindarán nuevas actualizaciones a medida que se confirmen avances en las pericias y se normalice progresivamente la atención.