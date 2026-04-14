Se incendiaron varias oficinas en la Municipalidad de Guaymallén

Esta madrugada se registró un incendio en la Municipalidad de Guaymallén y afectó parcialmente el tercer piso del edificio central. El episodio fue detectado cerca de la 1:30 de este martes por personal de seguridad interna, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Según la información preliminar, una de las hipótesis apunta a un posible cortocircuito como origen del siniestro. Sin embargo, las autoridades aclararon que serán las pericias técnicas, actualmente en desarrollo, las que determinen con precisión qué provocó el incendio.

El fuego impactó sectores sensibles del edificio municipal, entre ellos el área del data center y espacios anexos, lo que genera preocupación por eventuales daños tanto materiales como en sistemas informáticos. A pesar de la magnitud del hecho, no se reportaron personas heridas, un dato que llevó tranquilidad en medio de la situación.

Se incendiaron oficinas en la Municipalidad de Guaymallén

Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y se trabajó de manera coordinada con Bomberos y equipos técnicos especializados. Como consecuencia de lo ocurrido, el edificio permanece sin acceso al público mientras avanzan las tareas de evaluación estructural y tecnológica.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 7.30.32 AM El incendio afectó el tercer piso del edificio

En paralelo, desde la Municipalidad de Guaymallén informaron que durante la jornada la atención en la sede central estará restringida. Además, las dependencias externas operarán con guardias mínimas debido a la falta de sistema, producto del impacto del incendio.

Las autoridades locales indicaron que continuarán brindando información oficial a medida que se confirmen nuevos datos, mientras se intenta restablecer la normalidad en los servicios afectados.