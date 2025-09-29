Abasto: un niño de 4 años fue atropellado por un colectivo de la línea 118 y sufrió graves politraumatismos

Un menor de 4 años fue atropellado por un colectivo de la línea 118 en la calle Lavalle al 2300, en el barrio porteño de Abasto.

Un dramático accidente ocurrió, hace pocos minutos, en el barrio porteño de Abasto, cuando un niño de apenas 4 años fue atropellado por un colectivo de la línea 118 en la calle Lavalle al 2324.

Según testigos del hecho, el menor se soltó de la mano de su madre y salió corriendo hacia la calle justo en el momento en que pasaba la unidad. El micro circulaba a unos 20 kilómetros por hora, de acuerdo a lo informado por el especialista en tránsito Ernesto Arriaga.

De inmediato, personal del SAME llegó al lugar y brindó la primera asistencia al niño, que presentaba politraumatismos de gravedad. Posteriormente fue trasladado al hospital zonal del SAME, ubicado a pocas cuadras del lugar del siniestro, donde permanece bajo observación médica.

Arriaga destacó que la baja velocidad a la que circulaba el colectivo evitó una tragedia mayor. Sin embargo, el estado del niño sigue siendo delicado.