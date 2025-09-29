"Danos fuerza", el desgarrador mensaje de la hermana de Lara, la menor asesinada en el triple crimen de Florencio Varela

Tras el triple crimen de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, la hermana de una de las víctimas posteó un desgarrador mensaje en redes.

Agostina, la hermana de Lara Gutiérrez, una de las jóvenes asesinadas en el triple crimen narco de Florencio Varela, compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje en formato de un video inédito de la fiesta de 15 años de la adolescente, a quien recordó con cariño como “la Reynita”.

Mientras avanza la investigación para lograr todas las detenciones vinculadas al caso (en especial la de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J), la hermana de la víctima publicó un registro en el que se la ve disfrutando de distintos momentos de su cumpleaños.

El video que subió la hermana de Lara El Desgarrador Video Que Subió La Hermana De Lara A Sus Redes Instagram

“Lara por siempre. Te recordaremos como la Reynita que eras, mi hermosa. No caemos todavía, pero danos toda la fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”, escribió Agostina junto al video.

En las imágenes aparece Lara dentro de una pileta, bailando, vestida de blanco como quinceañera y en algunas secuencias tomando alcohol. La fiesta se había realizado en noviembre del año pasado en una quinta alquilada, con música, mesas para invitados, bebidas y un espacio especial para la torta de cumpleaños.