Imprudencia en el Acceso Sur: un motociclista se grabó a gran velocidad haciendo maniobras temerarias
El video de un motociclista haciendo una temeraria maniobra en el Acceso Sur se viralizó y generó indignación.
Un motociclista fue grabado perpetrando una riesgosa maniobra a gran velocidad en el Acceso Sur. El video, tomado este domingo, se compartió por redes sociales.
La temeraria acción de este sujeto fue grabada sobre las 22.30 de este domingo. Además, un mensaje que acompañó el corto, sostuvo que esta persona viajaba a más de 100 kilómetros por hora.
En el video se ve al motociclista saludar a la cámara mientras estaba totalmente acostado sobre su motocicleta. A su alrededor había otras motos y autos circulando a pocos metros.
El hecho fue condenado por usuarios de las redes sociales que lo calificaron como una caso de alta imprudencia al volante, más aún en una vía tan transitada como el Acesso Sur.