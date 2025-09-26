Temporal en Mendoza: un árbol cayó sobre un motociclista en Las Heras

El fuerte viento registrado este viernes en Mendoza provocó múltiples incidentes. El joven, de 26 años, sufrió una fractura.

El temporal con viento Zonda provocó la caída de árboles y dejó heridos en distintas localidades.

Un motociclista de 26 años resultó herido este viernes en Las Heras luego de que un árbol cayera sobre él en medio del fuerte temporal de viento y Zonda que azotó al Gran Mendoza durante la tarde.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:34 en calle Paso Hondo al 2500, de El Algarrobal, cuando Santiago Alexis Villegas circulaba de sur a norte en una motocicleta Corven Energy 110 cc mientras trabajando como delivery. En ese momento, un árbol se desplomó desde el margen derecho de la calzada y lo impactó de lleno.

De inmediato, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar. El médico a cargo diagnosticó una fractura en el miembro inferior derecho del conductor, por lo que fue trasladado a la Clínica Santa María para recibir atención médica.

Jornada trágica en Mendoza Este accidente se produjo en un contexto de múltiples incidentes derivados del intenso viento Zonda que afectó a gran parte de la provincia. Más temprano, en Maipú, una mujer perdió la vida cuando un árbol cayó sobre su vehículo, un Fiat Uno rojo, mientras conducía por calle Rawson. La víctima viajaba sola y no logró sobrevivir al impacto.