Después del fuerte temporal, así estará el tiempo este sábado y domingo en Mendoza

El SMN no emitió alertas para el fin de semana en Mendoza. Qué dice el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas para este viernes y no falló. Un fuerte temporal de viento, incluido Zonda, dejó un desastre en Mendoza, con graves afectaciones e incluso una lamentable muerte por la caída de un árbol. Por la noche, Defensa Civil reportó más de 400 afectaciones en la provincia.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Después del caos, no hay alertas a la vista para este sábado y domingo. El sábado 27 de septiembre se anuncia nubosidad en disminución y descenso de la temperatura, que ya se había empezado a sentir durante la noche del viernes. La mínima esperada es de 9ºC y la máxima de 22ºC. En la cordillera las condiciones comenzarán a mejorar.

Para el domingo, en tanto, la temperatura vuelve a subir y se anticipan vientos del noreste, aunque esta vez serán “leves”. La mínima sería de 8ºC, mientras que la máxima alcanzaría los 26ºC.

pronóstico sábado El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza, tras el fuerte temporal de este viernes.